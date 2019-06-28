الآن: نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم في الجولة الثانية وأسود الأطلسي يلتحقون بمصر والجزائر

نقدم نتيجة مباراة المغرب كوت ديفوار اليوم، يترقب الجميع اليوم أحد المباريات المنتظرة وبشدة منذ الاعلان عن قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية حيت وقع المغرب مع منتخب كوت ديفوار في مجموعة واحدة والجميع يمني النفس بمشاهدة مباراة عالية المستوى الفني والخططي والتكتيكي بسبب وجود العديد من اللاعبين المحترفين الرائعين في كلا المنتخبين.

مباراة المغرب وكوت ديفوار

وتحدث المدير الفني للمنتخب المغربي رينارد عن اقامة البطولة في هذا التوقيت بعد انتقاده المباراة الماضية لاقامتها في ارتفاع درجة الحرارة مؤكدا أن الاتحاد الافريقي قد اختار التوقيت الأفضل لاقامتها في فصل الصيف بعد انتهاء الدوريات والبطولات العالمية لأن اقامتها فيي شهر يناير كان يحدث المشاكل مع الأندية.

المغرب وكوت ديفوار

وقال ميشيل سيري لاعب كوت ديفوار أنه يعلم أن المنافسة في بطولة كأس الأمم صعبة للغاية وهو يتفهم ذلك مع زملائه ويرى أن مواجهة المغرب ستكون شديدة الصعوبة ولكنهم يعملون بقوة لتحقيقة الانتصار وتكرار تجربتهم أمام جنوب افريقيا حين تحكموا بسير المباراة وتمكنوا من تحقيق مبتغاهم.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

وأكد رينارد أن المواجهة المنتظرة اليوم صعبة ومختلفة فهو قد قام بتدريب المنتخب الايفوراي من قبل ونجح معهم وأنه على المستوى الشخصي يتمنى صعودهم للدور القادم رفقة المغرب

نقدم لكم تشكيل المنتخب المغربي الرسمي حسب اختيارات رينارد واللاعبون الآن في أرض الملعب: ياسين بونو، حكيمي، وغانم سايس، بنعطية، ونبيل درار، بوصوفة، وكريم الأحمدي، بلهندة، حكيم زياش، امرابط، يوسف النصيري