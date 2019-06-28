beIN MAX: مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر يلا شوت Yalla 7sri كورة لايف بث مباشر الأرجنتين...

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رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر يلا شوت بث مباشر الأرجنتين Kora star كورة ستار بث مباشر الأرجنتين وفنزويلا كورة اون لاين الأرجنتين بث مباشر كورة حصري، وعن هذه المباراة فان موعدها سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت مصر وستُنقل عبر قنوات بي ان ماكس الثالثة والرابعة بتعليق من علي محمد علي، ويهدف المنتخب الأرجنتيني لحسم المباراة في شوطها الأول والنجاة من فخ التعادل وركلات الترجيح التي حسمت مباراة البرازيل وباراجواي بالأمس.

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ويتعرض منتخب الأرجنتين لحملة من الانتقادادت التي تبدو منطقية للكثير فبرغم من قوة الخط الهجومي للمنتخب بقيادة ميسي وأجويرو لم يسجل الفريق سوى 3 أهداف في 3 مباريات منها هدف من علامة الجزاء

تشكيل التانجو: أرماني، فويث، أوتامندي، بيزيلا، تاجليافيكو، دي بول، أكونيا، بارديس، ليونيل ميسي، سرجيو أجويرو، مارتينيز

الآن: دخول اللاعبين لبداية المباراة الكبيرة وحماس من الجماهير الحاضرة وروح الندية واضحة

الدقيقة 5: تسديدة من ميسي والكرة ترتطم بأقدام المدافعين وهجوم من الأرجنتين منذ بداية اللقاء