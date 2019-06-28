رابط سريع bein plus مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر venezuela يلا شوت super kora مباراة الأرجنتين...

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تُعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا من اللقاءات الهامة التي يبحث العديد حول العالم عنها ويُتابعها جماهير الكرة حول العالم وخاصة عشاق الأرجنتيني ميسي.

وصول الفريقين إلى ملعب المباراة حيث دخلوا إلى غرف الملابس الخاصة بهم من أجل خلع الملابس والدخول لإجراء عمليات الإحماء.

سيتم وضع رابط البث بعد قليل من أجل متابعة المباراة