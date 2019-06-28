Copa لايف ناو: رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا يلا شوت بث مباشر Yalla shoot كورة ستار بث مباشر...

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وصول الفريقين لأرض ملعب الماركانا منذ قليل، الكاميرات والصحفين تلاحق حافلة المنتخب الأرجنتيني ومقائده ميسي قبل انطلاقة المباراة

تشكيل منتخب الأرجنتين أرماني، خوان فويث، أوتامندي، جيرمان بيزيلا، نيكولاس تاجليافيكو، دي بول، أكونيا، بارديس، ليونيل ميسي، سرجيو أجويرو، لوتارو مارتينيز

بداية الشوط الاول من المباراة الآن على ملعب الماركانا وسط حضور جماهيري جيد