Goal اونلاين: مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر kora shoot يلا شوت سريع الشوط الاول مباراة...

بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم يلا شوت bein sport الاسطورة يوتيوب كورة ستار بدون تقطيع، بشغف كبير يترقب جمهور الساحرة المستديرة لقاء منتخب الارجنتين ضد فنزويلا في إطار دور الثمانية لبطولة كوبا امريكا 2019 والمقامة حالياً على الأراضي البرازيلية، حيث يأمل عشاق التانجو في تحقيق الفوز على الخصم واستكمال البطولة التي عاندتهم كثيراً في الفترة الأخيرة، نعرض رابط يلا شوت مباراة الارجنتين بث مباشر yalla shoot كورة اون لاين بين سبورت تعليق عربي.

الارجنتين وفنزويلا بث مباشر يلا شوت الاسطورة، الارجنتين وفنزويلا كورة لايف، وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف كولومبيا، فيما بلغ فنزويلا وصافة المجموعة الأولى خلف البرازيل صاحبة الأرض، النقل الحي مشاهدة ماتش الأرجنتين ضد فنزويلا يوتيوب جول العرب kora live من خلال قناة bein sports max hd3.

مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر

مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر kora star ليونيل ميسي، بعدما تمكن منتخب السامبا من التغلب على باراجواي بركلات الترجيح، يأمل محبي كرة القدم أن تتمكن الارجنتين من بلوغ نصف النهائي على حساب فنزويلا لملاقاة السيليساو البرازيلي في قمة كروية من العيار الكبير سيتابعها الملايين من المتابعين.

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ومن المقرر ان تبدأ المباراة الكبيرة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض وسيقوم بالتعليق عليها المعلق علي محمد علي.

وبالتأكيد سيشارك النجم ميسي في التشكيل الأساسي للمباراة لقيادة منتخب بلاده نحو الفوز على الخصم الذي لن يكون سهلاً.

تشكيلة منتخب الارجنتين الرسمية هي: آرماني – تيليافيكو – اوتامندي – بيزيلا – فويث – باريديس – دي باول – آكونا – لاوتارو – اغويرو – ميسي.