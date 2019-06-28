ترتيب مجموعة المغرب الآن بعد نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم في كأس إفريقيا 2019

انتهت نتيجة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإيفوراي اليوم، في نتائج مباريات اليوم من كاس إفريقيا 2019، بفوز اسود الأطلس، بنتيجة هدف دون رد،ـ وسجل هدف المغرب الوحيد، اللاعب والمهاجم يوسف النصيري، في حدود الدقيقة 23 من المباراة، ليحقق المنتخب المغربي الأهم من خلال لقاء اليوم، ليضمن التأهل إلى مباريات الدور القادم، دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، وفي الأسفل إليكم ترتيب مجموعة المغرب الان، بعد الفوز عل ساحل العاج.

ترتيب مجموعة المنتخب المغربي

المنتخب عدد المباريات النقاط المنتخب المغربي مباراتين ستة نقطة منتخب كوت ديفوار مباراتين ثلاثة نقاط منتخب جنوب إفريقيا مباراة واحدة صفر نقطة منتخب نامبيا مباراة واحدة صفر نقطة

مباراة المغرب وساحل العاج اليوم، في مباريات اليوم من كأس إفريقيا هي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019، وستجري مباراة كوت ديفوار والمغرب اليوم، على أرضية ستاذ السلام.

القنوات الناقلة التي ستعرض مباراة المغرب وكوت ديفوار مباشر اليوم الجمعة 28/6/2019، هي قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 1، وقناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها في التعليق على اللقاء، المعلق المغرب جواد بده.

مباراة المنتخب المغربي اليوم

أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وساحل العاج مباشرة اليوم، ستكون هي قناة تايم سبيورت المفتوحة، التي أعلنت أنها ستكون القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

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قبل مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم، المنتخب المغربي في اللقاء الماضي، تمكن من تحقيق نتيجة الفوز على منتخب ناميبيا، بنتيجة هدف دن رد، وفي المقابل قبل مباراة أسود الأطلس اليوم، المنتخب الايفواري في اللقاء الماضي، تمكن من الفوز على جنوب إفريقيا،بنتيجة هدف دون رد.

ليتقاسم المنتخبين المركز الأول، من ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد ثلاثة نقطة، مما يجعل مشاهدة مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر ضد ساحل العاج، يدخلها كل طرف، بهدف تحقيق نتيجة الفوز، من أجل ضمن الـتأهل سميا إلى مباريات دور ال 16 من مباريات كأس إفريقيا 2019.

تما الإعلان من طرف الجهاز الفني للمنتخب الطني المغربي، أن المهاجم خالد بوطيب، سيغيب عن تشكيلة المغرب في مباراة اليوم ضد ساحل العاج، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة، ومن المنتظر والمتوقع أن يقود هجوم أسوط الأطلس اليوم، المهاجم يوسف النصيري.