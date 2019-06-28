تعرف على نتيجة مباراة منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية

تُحدد مباراة اليوم المنتخب الذي يصعد مباشرة إلى دور الستة عشر في حالة الفوز، في حالة التعادل يقترب المنتخبين من الصعود لكن تُحدد في المباراة الأخيرة في حالة فوز جنوب إفريقيا أو ناميبيا في لقائهما اليوم، ويبحث المنتخب الإيفواري الفوز لكن المغرب تسعى بكل قوة للنصر والوصول للأدوار النهائية من البطولة.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار

تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب والسابعة في مصر والثامنة في الرياض والدوحة والتاسعة في أبو ظبي، وتُنقل على قناة تايم سبورت الأرضية داخل الحدود المصرية وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى بتعليق جواد بده في الشرق الأوسط.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

فازت المغرب على كوت ديفوار في أربعة مباريات وتعادلا في 5 مباريات وفازت ساحل العاج في 5 مباريات لذا فإن مباراة اليوم تُعد صعبة التكهُنات حتى الثواني الأخيرة، ومن المُتوقع أن تكون المباراة أكثر من رائعة حيث أنها تجمع بين منتخبين كبيرين يضمان العديد النجوم.

الدقيقة 7: أشرف حكيمي يستخلص الكرة ويُحاول إحراز الهدف الأول والمغرب يستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة

الدقيقة 23: المنتخب المغربي يُقدم كرة رائعة ويوسف النصيري يُسجل الهدف الأول في مرمى ساحل العاج من جملة تكتيكية.

الدقيقة 37: تصويبة مباشرة على المرمى من لاعب كوت ديفوار ولكن تمر أعلى العارضة ببضع سنتيمترات قليلة وتتحول إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 60: ضربة حرة مباشرة للمنتخب المغربي ورأسية خارج الملعب ضربة مرمى لساحل العاج.

نهاية المباراة بتفوق المغرب على كوت ديفوار بهدف نظيف تصعد به لدور الستة عشر من البطولة.