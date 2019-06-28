بي بي سي تهاجم صلاح بسبب عمرو وردة: يدافع عن لاعب متهم بالتحرش

ترجمة:أحمد أبوعقيل

تعرض لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح لانتقادات بعد أن اقترح منح زميله المتهم بالتحرش الجنسي فرصة ثانية".

ودافع نجم ليفربول، الذي قال لمجلة تايم في أبريل الماضي إن الشرق الأوسط بحاجة إلى تغيير الطريقة التي يعامل بها النساء، في إشارة إلى فعل زميله عمرو وردة يوم الخميس.

استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم وردة من اللعب في كأس الأمم الإفريقية الذي تستضيفه مصر حالياً بعد اتهام ثلاث سيدات لعمرو وردة بالتحرش.

ونفى لاعب خط الوسط هذه المزاعم في البداية، لكنه اعتذر يوم الخميس في شريط فيديو على موقع تويتر ووعد بعدم تكرار الحوادث.

وظهرت هذه الادعاءات لأول مرة عندما نشرت عارضة الأزياء المصرية ميرهان كيلر صوراً على إنستغرام لرسائل غير لائقة تقول إنها تلقتها من وردة.

كما شارك مستخدمون آخرون في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمحادثات ومقاطع الفيديو التي تهدف إلى إظهار وردة وهي تضايقهم أو تضايق نساء أخريات على الإنترنت.

كتب محمد صلاح على موقع تويتر أنه لا ينبغي استبعاد زميله من المنتخب.

وتابع:"العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، وينبغي أن لا ترسل مباشرة إلى المقصلة ".

وفي تغريدة ثانية، قال صلاح: "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية، نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف، التهكم ليس هو الحل.

ويجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام ويجب أن تظل مقدسة.

وأعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا ينبغي أن ترسل مباشرة إلى المقصلة، وهو أسهل طريقة للخروج.

وقد قوبلت التغريدات، التي وصلت لما يقرب من 5000 تعليق، بردود فعل غاضبة على الإنترنت.

وعلق الصحفي إسلام على صلاح قائلا:"الشجاعة الخاصة بك في المكان الخطأ للدفاع عن متحرش".

وكتبت الناشطة منى سيف: "تعطي شخصًا ما فرصة ثانية عندما يظهرون ندمًا على ما فعلوه! وعندما يكون على استعداد لتحمل المسؤولية والاعتذار لضحاياهن، فإن النساء اللاتي اضطرن إلى تحمل تحرشه الجنسي. ولكن ما فعلته للتو الآن هو تمكين الجاني الجنسي تكرار .

وقالت مريم على تويتر:" يجب محاسبة الشخصيات العامة أيضاً. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، والشخصيات العامة لم تعد منبوذة".

وأشارت: العديد من المستخدمين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها وردة بالتحرش الجنسي، قائلين إنه كانت لديه بالفعل فرصته الثانية.

زملاء الفريق يدعمون وردة

ومع ذلك، انضم العديد من زملائه إلى صلاح في إظهار دعمهم لوردة، سواء على أرض الملعب أو على تويتر.

أحمد حجازي طلب من الناس أن يغفروا ووردة، ووليد سليمان على موقع تويتر آية قرآنية أن الله يغفر كل الخطايا".

بعد أن سجل في مباراة يوم الأربعاء، عرض قائد الفريق أحمد المحمدي - الذي يلعب في نادي أستون فيلا الإنكليزي - رقم قميص وردة، 22 عاماً، بأصابعه، في عرض للدعم.

ورفع العديد من اللاعبين قميص وردة خلال احتفالاتهم بالهدفين اللذين سجلتهما مصر يوم الأربعاء.