يوفنتوس يرفع عرضه المقدم إلى دي ليخت ويحسم الصفقة لصالحه

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كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قد حسمت صفقة الهولندي الصاعد ماتياس دي ليخت قلب دفاع نادي اياكس امستردام الهولندي ، بعدما نجحت في إقناعه بأفضلية الانتقال إلى صفوف الفريق عوضاً عن الانتقال إلى ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن إدارتي يوفنتوس وأياكس ووكيل أعمال اللاعب الإيطالي مينو رايولا قد توصلوا إلى إتفاق نهائي، ولم يتبقَ سوى توقيع اللاعب تمهيداً للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وبحسب المصادر، فإن تفاصيل الصفقة المرتقبة قد تضمنت عقداً لمدة خمسة مواسم يحصل خلالها دي ليخت على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو ، فضلا عن حوافز مالية اخرى تتعلق بمشاركته في التشكيلة الأساسية و الأهداف التي يسجلها او يصنعها ، بالإضافة إلى الألقاب التي يساهم في إحرازها للفريق، كما تضمن العقد وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، فيما سيحصل نادي أياكس على 75 مليون يورو تمثل قيمة فسخ العقد، الذي يربطه بالمدافع الصاعد.

يشار الى أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس كان له تأثير كبير على القرار الذي اتخذه دي ليخت في تحديد وجهته المستقبلية، حيث يعتبره قدوته منذ كان "الدون" لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي، كما أن قميص المهاجم البرتغالي كان أول قميص يحصل عليه المدافع الهولندي في بداية مسيرته الكروية.

