جنش يخرج مصابًا من مران المنتخب قبل مواجهة أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، للإصابة خلال مشاركته في مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة اوغندا بكأس الأمم الأفريقية 2019.
ويتسعد منتخب مصر لمواجهة اوغندا، مساء الأحد المقبل، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.
وخلال مشاركة جنش في مران منتخب مصر، تعرض للإصابة بعد كرة مشتركة سقط على إثرها مصابا بإلتواء في الكاحل، ليخرج من أرض ملعب المران.
وعقب خروج جنش من مران المنتخب توجه إلى المستشفى للوقوف على حالته وحجم الإصابة التي تعرض لها.
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