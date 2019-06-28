ماريجا أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن فوز موسى ماريجا لاعب منتخب مالي ومهاجم فريق بورتو البرتغالي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي.
وتعادل المنتخب التونسي أمام نظيره المالي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2019.
وقدم ماريجا أداء هجومي قوي خلال اللقاء، ونجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى منتخب تونس.
وبهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن تونس الوصيف.
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