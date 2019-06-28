مدرب مالي: التعادل مع منتخب تونس المونديالي أمر جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، رضاه عن الخروج بالتعادل الإيجابي أمام نظيرهم التونسي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مالي قد تفدم في الدقيقة 60 بعدما سجل حارس مرمى تونس معز شرفية في مرماه، قبل أن يتعادل وهبي الخرزي في الدقيقة 70.

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وأضاف مجاسوبا ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة ـ :"ليس من السهل أن تواجه فريق مثل تونس لعب في كأس العالم الأخيرة وتخرج بنقطة التعادل وتكون غير راضي".

وتابع المدير الفني لمالي:" منتخب مالي صغير في السن وعناصره أغلبها من الشباب والتعادل مع فريق كبير بحجم تونس هو أمر جيد ولم نندم على نتيجة التعادل التي حدثت في ظروف مناخية صعبة ولاعبي فريقي معتادون على اللعب في أجواء مناخ أوروبا".

وأتم حديثه بقوله: "لدينا طموح بأخذ كل لقاء بمفرده أطلب من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم ومباراة أنجولا القادمة ستكون حاسمة بكل تأكيد ونسعى للتأهل كأول المجموعة".