الزمالك يمطر شباك البطل الأوليمبي بـ 7 أهداف في لقاء ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

فاز فريق الزمالك وديا على نظيره البطل الأوليمبي بنتيجة سبعة أهداف دون رد في لقاء بينهما على ملعب دريم في إطار معسكر الفريق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

الزمالك دخل مباراته الودية أمام البطل الأوليمبي بتشكيل مكون من محمود عبد المنصف ومحمود الشحات و محمد عبدالسلام و محمد كماتشو و بهاء مجدي و محمد حسن ويوسف حسن و إبراهيم حسن و أيمن حفني و محمد عنتر و محمد إبراهيم، ودفع الجهاز الفني بالبدائل في الشوط الثاني.‎

المباراة التي فاز بها الزمالك بنتيجة سبعة أهداف، سيطر عليها بشكل كامل، بينما ظهر البطل الأوليمبي في كرات قليلة نتيجة اللعب على المرتدات ولكن دون خطورة.

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وجاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من محمد إبراهيم هدفين وأيمن حفني وإبراهيم حسن هدف ومحمد عنتر وحازم إمام واوباما لكل منهم هدف.

ولعب محمد إبراهيم في مركز رأس الحرية وقدم أداء جيد، حيث أشاد به خالد جلال المدير الفني من خارج الخطوط.

يذكر ان هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها بهذا المركز واحرز هدفين، و كانت هناك خطورة للفريق من محمد عنتر في اليسار وإبراهيم حسن في اليمين بمساعدة أيمن حفني، و قدم الثلاثي شوط نال استحسان الجهاز الفني.