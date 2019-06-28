آلان جريس مازحًا : أشكر الله لايوجد سوى فرجاني ساسي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، رضاه عن التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم.

وبسؤاله عن عدم مشاركة لاعب الزمالك فرجاني ساسي قال مازحًا:"أشكر الله أنه لايوجد أكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري ففي هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات.. فرجاني ساسي عائدًا من إصابة ويحتاج إلى تأهيل للعودة لكامل مستواه".

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وتابع جريس:"لايجب أن نكتفي بنتيجة التعادل وعلينا السعي في تحسين فرص التأهل في المباراة المقبلة، منتخب مالي قدم أداءًا ومردودًا جيدًا وأتوقع لهم النجاح مستقبلاً لقد قمت اليوم بإجراء بعض التغيرات في التشكيل ونجحنا في الخروج بثاني أفضل الخيارات بعد الفوز".

واسترسل المدير الفني لتونس:"ماحدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل لايجب أن نلومه وعلينا التركيز في مباراة موريتانيا من الآن، تحسنا كثيرا في الإلتزام التكتيكي عن المباراة الأولي وتداركنا أخطاء لقاء الافتتاح، كان يجب علينا التقدم بشكل أفضل أمام المرمى واستغلال انصاف الفرص .

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن الأجواء المناخية واللعب في هذه تمام الساعة الرابعة والنصف في درجة حرارة عالية تؤثر بشكل سلبي على اللاعبين خصوصًا في شوط المباراة الثاني.