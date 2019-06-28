تضارب في اتحاد الكرة .. تصريحات جديدة حول فيديو وردة.. وحذف رد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قدم اتحاد الكرة اليوم، الجمعة، روايات متضاربة بشأن الأسباب الحقيقية وراء العفو عن عمرو وردة -لاعب نادي باوك اليوناني والمنتخب المصري- بالإضافة إلى حذف تصريح محمد صلاح حول القرار الجديد.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت مبكر من اليوم، الجمعة، تخفيف العقوبة الموقعة على عمرو وردة التى صدرت فى حقه على خلفية تورطه فى إرسال فيديو مخل إلى فتاة مكسيكية، وقرر الاتحاد إيقاف اللاعب حتى نهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية بدلاً من استبعاده من قائمة المنتخب.

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليق محمد صلاح نجم الفراعنة على قرار اتحاد الكرة قال فيه "وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبله، خاصة أن ظهور هذه التسريبات من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي".

لكن اتحاد الكرة عاد بعدها ليحذف تصريح صلاح ويؤكد عبر صفحته الرسمية أيضاً أن التصريحات نُشرت عن طريق الخطأ وأن نجم ليفربول الإنجليزي لم يدلِ بأي تصريحات صحفية.

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وبين تصريحات صلاح (المحذوفة) وتنويه اتحاد الكرة، أرسل المركز الإعلامي للجبلاية إلى الصحفيين بياناً يرجع قرار اتحاد الكرة بالعفو إلى تأكد مسئولية بعدم صحة الفيديو المنشور من الفتاة المكسيكية.

ونشرت فتاة مكسيكية تدعى "جيوفانا فال" وتعمل عارضة الأربعاء الماضي مقطع الفيديو المخل الذي تسبب في الإطاحة باللاعب عمرو وردة .

بيان اتحاد الكرة "المُسرب" كشف أن عضو بمجلس الإدارة استعان بخبير تقني للتأكد من صحة الفيديو وأن تقرير الخبير جاء فى صالح لاعب منتخب مصر وأكد أن المقطع المتداول "مزيف".

عمرو وردة كان قد أقرّ بخطأه خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" واعتذر عما بدر منه، وتعهد ببداية جديدة.

إيهاب لهيطة مدير المنتخب تراجع هو الأخير في تصريحاته حول صاحب القرار "الأول" لاستبعاد وردة، فبعد أن أرجع القرار الأول إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد أكد أنه صاحب القرار بالتشاور مع الأخير.