السبت.. لجنة الكرة في الأهلي تجتمع لمناقشة مستجدات ملف الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الرابعة عصر غدٍ السبت مع إدارة التعاقدات بالنادي؛ لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه في ملف الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين الجدد المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد وفقًا لتوصيات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ورؤيته الفنية التي سبق أن قدمها في اجتماعه السابق مع لجنة التخطيط .

كما تستهدف لجنة التخطيط التي شكلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو في اجتماعها غدا السبت مع إدارة التعاقدات بحث آخر المستجدات الخاصة بموقف اللاعبين المعارين وكذلك مناقشة العروض التي وصلت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بما لا يتعارض مع احتياجات الجهاز الفني في هذه المرحلة.

يذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع أيضا في الثانية ظهر غد السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لوضع الرتوش الأخيرة على مطالب الجهاز الفني وبحث احتياجاته للموسم الجديد والعمل على توفيرها بشكل دقيق بما يخدم مستقبل فريق الكرة ويتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على الصعيدين المحلي والقاري.‎