مباشر كأس أمم أفريقيا.. المغرب 1 - 0 كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تصوير - محمود بكار:

ضمن المنتخب المغربي مقعدًا في ثمن نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة.

وأصبح المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية التي ضمنت الظهور في دور الـ16 بعد منتخبي مصر والجزائر.

المنتخب المغربي أصبح في الصدارة برصيد ست نقاط، يليله المنتخب الإيفواري بثلاث نقاط ثم منتخبي ناميبيا وجنوب أفريقيا بدون نقاط.

تشكيل المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - مهدي بنعطية - غانم سايس - نبيل درار - حكيم الأحمدي - مبارك بوصوفة - حكيم زياش - يونس بلهندة - نورالدين أمرابط - يوسف النصيري.

تشكيل كوت ديفوار: سيلفين جوبوهو - ونلو كوليبالي - إسماعيل تراوري - سيرجي كانون - سيرجي أورييه - فرانك كيسيه - سيري دي - ماكس آلان جراديل - جان سيري - نيكولا بيبي - جوناثاني كوجيا.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى من بداية المباراة شهدت فرصة هدف مؤكد عن طريق جوناثاني كوجيا بعد رأسية رائعة لكن يتدخل غانم سايس مدافع المنتخب المغربي ويبعد الكرة لركنية قبل دخولها الشباك.

المنتخب المغربي انتظر حتى الدقيقة 13 ليهدد حكيم زياش مرمى المنتخب الإيفواري بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من جهة اليسار لكن تمر أعلى المرمى بقليل.

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المنتخب المغربي كاد أن يتقدم في نتيجة المباراة عن طريق يوسف النصيري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من نبيل درار لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل في الدقيقة 19.

الدقيقة 23 شهدت الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري بعد تمريرة رائعة من نور الدين أمرابط حيث استلم النصيري كرة من داخل منطقة الجزاء جعلته في مواجهة حارس منتخب الأفيال ليسدد على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0) لأسود الأطلس.

وكاد نيكولاس بيبي أن يسجل هدف التعادل سريعًا لمصلحة المنتخب الإيفواري في الدقيقة 26 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار المرمى.

وكاد كريم الأحمدي أن يعزز النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس منتخب كوت ديفوار يتألق ويتصدى للكرة على مرتين.

سيري دي لاعب وسط منتخب كوت ديفوار حاول إدراك هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

أولى تهديدات المنتخب المغربي كانت في الدقيقة 60 عن طريق تسديدة من حكيم زياش من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

لاعبو المنتخب المغربي احتجوا على حكم المباراة في الدققة 68 بعد عرقلة أشرف حكيمي من داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم اللقاء قرر استكمال المباراة دون احتسابها.

الغياب الإيفواري تواصل في الشوط الثاني حيث عاد يوسف النصيري ليهدد مرمى منتخب الأفيال في الدقيقة 73 من رأسية خطيرة بعد عرضية رائعة من نور الدين أمرابط لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وكاد يونس بلهندة في الدقيقة 82 أن يوجه ضربة قاتلة لمنتخب كوت ديفوار بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس الأفيال سيلفين جوبوهو يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة كاد إسماعيل تراوري أن يدرك التعادل من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء لكن الحارس المغربي ياسين بونو يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.