يورينتي: أطمح إلى تحقيق كافة الألقاب مع أتلتيكو مدريد

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة لاعبه الجديد ماركوس يورينتي الذي سيرتدي القميص رقم 14 بالفريق في الموسم المقبل بدلا من رودريغو الذي أكدت تقارير أنه في الطريق للرحيل عن النادي هذا الصيف.

وأعرب يورينتي عن ثقته بأن أتلتيكو يمتلك “القدرة والإمكانيات” التي تساعده للمنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل.

وقال اللاعب: نطمح إلى المنافسة على كل الألقاب. هذا ما نريده. أعتقد أن لدينا القدرة والإمكانيات لتحقيق هذا. نتطلع لكل هذا. وأوضح يورينتي أنه كان حريصا على الانضمام إلى مشروع طموح يمكن الوثوق به والرهان عليه. وأشار إلى أنه وجد هذا في أتلتيكو كما أنه لم يتردد عندما علم برغبة النادي في التعاقد معه.

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وعن انتقاله من ريال مدريد إلى جاره منافسه العنيد أتلتيكو ، قال يورينتي إنه أمر “طبيعي”. وأوضح: أعلم أن ما حدث ليس شيئا معتادا. ولكنه كان أفضل شيء بالنسبة لي ، وأشعر بالسعادة لهذا. انتقلت إلى أتلتيكو ولدي رغبة هائلة وطموح لمساعدة الفريق في تحقيق كل ما يريده.

وعن الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو، قال يورنتي: سيميوني مدرب عظيم له شخصية فريدة وقدرة هائلة على نقل أفكاره إلى لاعبيه، تحدث سيميوني إلي ورحب بي ومنحني الثقة. أشعر بالسعادة لوجودي هنا وأن أضع نفسي تحت تصرفه وأن أتعلم منه كل شيء.

وأشار : إذا احتاجني الفريق ، سأكون حاضرا. رأيت مع عائلتي أن الانتقال لأتلتيكو هو أفضل خير لي.