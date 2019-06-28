لاسارتي يجتمع مع لجنة التخطيط بالأهلي

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري. وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.

وكانت لجنة التخطيط عقدت في وقت سابق جلسة مثمرة مع الجهاز الفني كخطوة أولى لاضطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق؛ سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الأهلي استقر على عقد معسكر إعدادي خارجي مطلع شهر يوليو المُقبل، في إسبانيا من أجل الإعداد للمرحلة المُقبلة، حيث يتبقى للأهلي مباراتين في مسابقة الدوري التي يتصدرها بـ74 نقطة أمام المقاولون العرب والزمالك، تقام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.