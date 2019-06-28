صورة كهربا تزيد الشكوك حول انتقاله إلى الأهلي

ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، في صورة تجمعه مع لاعب الأهلي صالح جمعة، ليزيد الشكوك حول إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل. إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل. ونشر كهربا الصورة عبر "استورى الانستجرام" الخاص به، برفقة صالح جمعة خلال تواجدهم فى الساحل الشمالى. وكان مصدر باتحاد الكرة أكد أن محمود كهربا، لم يتقدم بأى شكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين لفسخ تعاقده مع ناديه الأبيض.

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