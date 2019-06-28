تشكيل الأرجنتين أمام فنزويلا .. ميسي يقود الهجوم

أعلن المدير الفني ليونيل سكالوني، تشكيل منتخب الأرجنتن أمام فنزويلا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كوباأمريكا.
وجاء ت تشكيلة راقصي التانجو كالتالي:
" أرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، رودريجو دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، لاوتارو مارتينيز،
وفي المقابل، جاءت تشكيلة المنتخب الفنزويلي والمعلنة من قبل رافاييل دوداميل، المدير الفني، كالاَتي:
" فارينيز، هيرنانديز، جون شانسيلور، ديل بينو، روزاليس، جونيور مورينو، جيفرسون سافارينو، جوانبي انور، توماس رينكون، ماتشيز، روندون ".
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