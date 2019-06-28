رسميًا ..إنتر ميلان يضم جابرييل برازاو

أعلن نادي بارما الإيطالي بيع الحارس البرازيلي الشاب جابرييل برازاو إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال المركاتو الصيفي الجاري. وسوف يقوم نادي إنتر ميلان بإعارة الحارس البرازيلي الشاب إلى صفوف كييفو فيرونا في ظل صعوبة ضمه للفريق بسبب عدم وجود مكان شاغر للاعب من البرازيلي الشاب إلى صفوف كييفو فيرونا في ظل صعوبة ضمه للفريق بسبب عدم وجود مكان شاغر للاعب منخارج الاتحاد الأوروبي. ويبحث إنتر ميلان عن تكرار إنجازات مواطنه جوليو سيزار مع إنتر ميلان الذي استطاع الفريق في وجود تحقيق جميع الألقاب وعلي رأسها الثلاثية التاريخية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2010.

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