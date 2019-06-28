تقارير.. أنطوان جريزمان في برشلونة حتي 2025

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، سيلعب بقميص برشلونة في الموسم المقبل. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جريزمان انتقل إلى برشلونة لمدة خمسة أعوام بدءًا من الموسم المقبل (2019-2020). أعوام بدءًا من الموسم المقبل (2019-2020). وأضافت الصحيفة أن جريزمان قرر تخفيض راتبه السنوي إلى 17 مليون يورو في برشلونة. Advertisements وكان النجم الفرنسي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في مايو الماضي بعد خمسة مواسم قضاهم في صفوف الروخي بلانكوس. وسينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد من 200 إلى 120 مليون يورو بدءً من شهر يوليو المقبل.

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