رسميًا .. نهائي كوبا أمريكا 2020 في كولومبيا والافتتاح في الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول لكرة القدم عن موعد مباراتي الافتتاح لبطولة كوبا أمريكا 2020 والنهائي. وقال الاتحاد الأمريكي أن لقاء الافتتاح للبطولة سوف يقام في الأرجنتين، على أن يقام النهائي للبطولة في كولمبيا. يقام النهائي للبطولة في كولمبيا. وكان الاتحاد أعلن خلال اجتماع بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية عن إسناد الأرجنتنين وكولومبيا شرف تنظيم بطولة كوبا أمريكا Advertisements الموسم المقبل . والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من البطولة تقام في البرازيل ونجح راقصي التانجو في النسخه الحالية في الوصل إلي ربع النهائي والمنتخب الكولمبي. وسبق وان استضافة التانجو البطولة من قبل في 9مرات بينما استضافتها كولومبيا مرة واحدة في تاريخها.

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