أسوان يتعاقد مع لاعب الترسانة استعدادا للموسم المقبل

تعاقد نادي أسوان مع محمد مصطفى "ميدو" لاعب نادي الترسانة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الشواكيش. بعد انتهاء تعاقده مع الشواكيش. ويسعى نادي أسوان لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة استعدادا للموسم المقبل في الدوري الممتاز. وسجل ميدو 4 أهداف في مباراة شارك فيها مع الشواكيش الموسم المقبل.

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