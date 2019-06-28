الزمالك يتقدم برباعية نظيفة على البطل الأوليمبي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام البطل الأوليمبي بتقدم الزمالك برباعية نظيفه آأحرزها محمد إبراهيم هدفين وحفني وإبراهيم حسن هدف لكل منهما.
وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من الزمالك ، بينما ظهر البطل الأوليمبي في كرات قليلة نتيجةاللعب علي المرتدات ولكن دون خطورة.
وتألق محمد إبراهيم في مركز رأس الحرية بشكل طيب وأشاد به خالد جلال المدير الفني من خارج الخطوط، حيث تعتبر هي المرة الاولي التي يلعب فيها بهذا المركز
كما قدم الثنائي محمد حسن ويوسف حسن لاعبا الوسط شوطا طيباً ونجحا في إفساد الهجمات منذ بدايتها للفريق المنافس، كذلك بهاء مجدي وكماتشو وثنائي الدفاع الشحات وعبدالسلام.
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