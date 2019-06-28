يلتقي المنتخب الإسباني للشباب يوم الأحد المقبل أمام نظيره الألماني في نهائي بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21عاما المقامة في إيطاليا وينتظر جميع عشق الساحرة المستديرة بطل النسخه 22 من البطولة.
يدخل المنتخب الاسباني اللقاء وهو يبحث عن اللقب الخامس في تاريخه لمعادلة رقم المنتخب الايطالي أكثرمنتخب متوج باللقب بينما يبحث المنتخب الألماني عن اللقب الثالث في تاريخه.
وسبق أن تقابل المنتخبان في الكثير من المواجهات وتقدم لكم بوابه الوفد تاريخ مواجهة المنتخبين قبل النهائي يوم الأحد المقبل ..
تقابل المنتخب الألماني والاسباني في
وعلى مستوى البطولات تقابلا في كأس العالم للشباب عام 81 حقق الألمان الفوز بنتيجة 4/2 بينما في بطولة أمم أوروبا للشباب تقابلا في 6 مباريات تعادلا في لقاء وفازت أسبانيا في لقائين وحقق المنتخب الألماني الانتصار في 3 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل نهائي أوروبا للشباب .. تعرف على تاريخ مواجهات ألمانيا وإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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