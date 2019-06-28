الزمالك يتقدم على البطل الأوليمبي بهدفين لمحمد إبراهيم

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره البطل الأوليمبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي تجمع الفريقينعلى ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.
وسجل محمد إبراهيم هدفي الفارس
وتأتي المباراة في إطار استعداد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز عقب بطولة كأس أمم إفريقيا.
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