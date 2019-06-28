الزمالك يتقدم على البطل الأوليمبي بهدفين لمحمد إبراهيم

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره البطل الأوليمبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر. على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر. وسجل محمد إبراهيم هدفي الفارس Advertisements الأبيض في الدقيقتين 6، 20 من عمر الشوط الشوط الأول. وتأتي المباراة في إطار استعداد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز عقب بطولة كأس أمم إفريقيا.

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