خالد جلال يقيس الحالة البدنية للاعبي الزمالك بلاصقات طبية

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، بوضع لاصقات القياسات الطبية للاعبين ليقوموا بارتدائها خلال اللقاء المقام حالياً أمام البطل الأوليمبي، وذلك لقياس معدل بارتدائها خلال اللقاء المقام حالياً أمام البطل الأوليمبي، وذلك لقياس معدلاللياقة والجانب البدني لديهم. ويواجه الزمالك فريق البطل الأوليمبي وديا اليوم على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادا الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.



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