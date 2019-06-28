اونلاين | كأس أمم إفريقيا توتال 2019| المغرب (1) - (0) كوت ديفوار – بث مباشر morocco vs cote d'ivoire

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متابعة البث المباشر لمباراة منتخب المغرب ضد منتخب ساحل العاج، والتي ستقام اليوم الجمعة 28-6-2019 على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كورة أون لاين، يلا تابع المباراة لايف بدون تقطيع كاملة عبر اليوتيوب، كورة لايف Kora on line.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا شوت، Kora star، كورة جول Kora goal، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية beIN Sports Max.

كورة لايف واستقر هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام منتخب ساحل العاج، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

ياسين بونو - أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار - كريم الأحمدي - يوسف آيت بن ناصر - نور الدين امرابط - مبارك بوصوفة - حكيم زياش - يوسف النصيري.

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بينما من المتوقع أن يدخل منتخب ساحل العاج المباراة بالتشكيلة الآتية :-

سلفين جبوهو - ونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه - فرانك كيسييه - سيري دي

ماكس جراديل - جان سيري - نيكولاس بيبي - جوناثان كودجيا.

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