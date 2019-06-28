اونلاين | كورة أونلاين شاهد الآن مباراة المغرب وساحل العاج بث مباشر Kora online المغرب HD كورة لايف Kora live يوتيوب

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البث المباشر لمباراة منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج، حيث ستقام اليوم الجمعة 28 يونيو على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يلا تابع لايف الأسطورة، كورة أون لاين، كورة ستار Kora star، جول كورة Goal Kora.

يلا شوت وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كورة Yala Kora، كورة أون لاين Kora online، كول كورة cool kora، يلا تابع لايف المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب beIN Sports Max.

كوة لايف ومن المتوقع أن يدخل منتخب ساحل العاج المباراة بالتشكيلة الآتية :-

سلفين جبوهو - ونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه - فرانك كيسييه - سيري دي

ماكس جراديل - جان سيري - نيكولاس بيبي - جوناثان كودجيا.

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كورة ستار وقرر هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب على الدفع بالتشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام منتخب ساحل العاج، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار.

خط الوسط : كريم الأحمدي - يوسف آيت بن ناصر - نور الدين امرابط - مبارك بوصوفة - حكيم زياش.

خط الهجوم : يوسف النصيري.

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