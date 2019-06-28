اونلاين | يلا Goal اونلاين: مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر kora bein يلا شوت حي يوتيوب مباراة المغرب KOOORA GOAL

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كورة ستار مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقة 2019 المقامة في مصر.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار والقنوات الناقلة اليوم الجمعة :

تبدأ مباراة المغرب وكوت ديفوار الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والتي ستقام على ملعب الإنتاج الحربي يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار والتي سيتم نقلها عبر قناة تايم سبورت المصرية بالتردد الأرضي كما سيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس.

موقف منتخب المغرب وكوت ديفوار قبل القمة المرتقبة:

حقق منتخب المغرب الفوز في اللقاء الأول على نظيره منتخب ناميبيا بهدف نظيف فيما فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب جنوب إفريقيا بنفس النتيجة ليصعدان سويا لصدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط لكل منتخب، بث مباشر مباراة المغرب وكوت ديفوار مشاهدة كورة لايف رابط سريع بدون تقطيع.

تشكيل كوت ديفوار الرسمي:

حراسة المرمى: سليفان جوبوهو

خط الدفاع: سيرجي أورييه، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، ووونلو كوليبالي.

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خط الوسط: جيوفروي سيري داي، جان ميشيل سيري، وفرانك كيسي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، وجوناثان كودجيا، وماكس ألان جاردل.

تشكيل المغرب الرسمي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.

خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري.

كول كورة مشاهدة مباراة المغرب اليوم:

نحرص من خلال موقع الخليج 365 الرياضي على نقل مباراة المغرب وكوت ديفوار لايف والتي ستذاع على قناة بي إن سبورت ماكس الرياضية في الجولة الثانية من دور المجموعات بلقاء مصيري في المجموعة الإفريقية.