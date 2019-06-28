اونلاين | Yalla شووت TV: مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة ستار الان الشوط الاول ماتش منتخب المغربZiyech

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يمكنكم متابعة بث مباشر للمواجهة النارية بين منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار اليوم الجمعة 28 – 6 – 2019، من خلال رابط كورة ستار – كورة لايف – كورة أونلاين – كول كورة، تابع لايف مباراة المغرب عبر رابط الأسطورة kora today ، حيث يفتح ملعب "السلام" أبوابه في تمام السابعة مساءًا لاستضافة مباراة قوية بين منتخب المغرب وكوت ديفوار في قمة مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتي 21 يوليو المقبل.

منتخب المغرب يتقاسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مع منتخب كوت ديفوار، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما حقق المنتخبين الفوز في مباراتهما الأولي على منتخبي ناميبيا وجنوب إفريقيا على الترتيب وبنفس النتيجة 1-0، وستكون مباراة اليوم لحسم الصراع بينهما على صدارة المجموعة.

- موعد مباراة المغرب ضد كوت ديفوار اليوم الجمعة:

عندما تشير عقارب الساعة إلي السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 28-6-2019 سوف تنطلق المواجهة المصيرية بين منتخب المغرب morocco، ومنتخب كوت ديفوار cote d'ivoire، على استاد (السلام) معقل نادي الانتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا CAN 2019.

- التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد ساحل العاج في أمم إفريقيا:

تشكيلة منتخب المغرب:

ياسين بونو

أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار

المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر

نور الدين امرابط - مبارك بوصوفة - حكيم زياش

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يوسف النصيري

تشكيلة منتخب كوت ديفوار:

سلفين جبوهو

ونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه

فرانك كيسييه - سيري دي

ماكس جراديل - جان سيري - نيكولاس بيبي

جوناثان كودجيا

- القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كوت ديفوار الجمعة 28-6:

القمة النارية بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب ستكون متاحة اليوم الجمعة 28-6-2019 وبتعليق عربي (محمد الكواليني – رؤوف خليف) على قنوات bein sports، max hd1، وستذاع المباراة بين المغرب وكوت ديفوار عبر قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، ويمكن متابعتها أونلاين.

- كورة لايف بث مباشر مباراة المغرب ضد كوت ديفوار:

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