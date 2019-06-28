اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار HD LIVE بث مباشر Atlas Lions يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019 كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار HD LIVE بث مباشر Atlas Lions يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019 كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت كورة yalla kora رابط Moroco متابعة المغرب ضد ساحل العاج اليوم الجمعة 28 / 6 / 2019 حصرياً على قنوات beIN SPORTS HD بث مباشر مباراة الجزائر ضد ساحل العاج والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 والتي تقام حتى 19 يوليو المقبل.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي ستسمح للمتابعين بمشاهدة اللقاء على الهواء بجودة عالية وبدون تقطيع مع تعليق عربي مميز لأشهر المعلقين في الوطن العربي.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : ياسين بونو.

Advertisements

• خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدى بنعطية - نبيل درار

• خط الوسط: مبارك بوصوفة - كريم الأحمدى - سفيان بوفال - حكيم زياش - نور الدين أمرابط

• خط الهجوم: يوسف النصيرى.

ويمكن لرواد موقع الخليج 365 الرياضي الدخول إلى روابط يلا شوت وكورة أونلاين لمتابعة المباراة يوتيوب جودة عالية بدون تقطيع HD الأسطورة لايف OSTORA LIVE وبتعليق عربي يشرف عليه التونسي المخضرم رؤوف خليف.

كما سنقوم بمتابعة البث عبر روابط Kora Star كورة ستار وبي إن سبورتس لايف beIN SPORTS Live لضمان عدم توقف البث في أي وقت من أجل الوقوف على جاهزية تلك الروابط في نقل المباراة للمشاهد الكريم ليعيش تجربة فريدة من نوعها فيما يخص متابعة اللقاء.