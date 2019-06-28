اونلاين | بث مباشر مباراة المغرب وكوت ديفوار يلا شوت | كورة جول GOAL | بث مباشر يوتيوب morocco | المغرب بث مباشر Winners

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مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في قمة مباريات الدور الأول لأمم أفريقيا مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر .

يخوض المنتخب المغربي مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الناميبي بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة ويسعى أسود الأطلسي لتحقيق فوز هام الليلة لضمان التأهل للدور المقبل.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة المغرب وكوت ديفوار في تمام الساعة السابعة ماءا بتوقيت القاهرة والساعة السباعة .وتنقل عبر قناة تايم سبورت البث الارضي.عبر قناة بي ان سبورت ماكس الرياضية الناقل الحصري للقاء وأيضا عبر قناة تايم سبورت على البث الأرضي.

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين :

التكشيل المتوقع لمنتخب المغرب امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

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في خط الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط

في خط الهجوم: يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام المغرب

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو،

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

في خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

في خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

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