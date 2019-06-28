اونلاين | KORA يلا شوت HD مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم في كأس إفريقيا 2019| مشاهدة مباراة المغرب اليوم beIN Morocco

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يلا شوت bein sports تواجه منتخب المغرب وساحل العاج من قبل في كاس الامم في 4 مناسبات فاز المنتخب الايفواري في مناسبتين مقابل فوز وحيد للمغرب كان في النسخة الاخيرة من كاس الامم في الجابون وتعادلا في مباراة واحدة وكانت اخر مواجهة بين المنتخبين في تصفيات كاس العالم ربما تكون الاسعد للشعب المغربي بعد الفوز علي ساحل العاج بهدفين نظيفين والصعود للمونديال السابق في روسيا maroc vs cote d'ivoire yalla shoot الطريف في تلك المواجهات هي ان المنتخبين قد تواجها في مناسبتين في الاراضي المصرية في نسختي 1986 كورة ستار kora star مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية.

موعد وقنوات والمعلقين مباراة المغرب وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019

يواجه منتخب المغرب المنتخب الكوت ديفواري خلال مواجهات كاس الامم الافريقية في الجولة الثانية المجموعة الرابعةعلى ملعب السلام وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة ماءا بتوقيت القاهرة والساعة السباعة مسءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت تونس وعبر قنوات بين سبورت ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTSستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2 وسيعلق جواد بده معلقًا على أحداث مباراة كوت ديفوار والمغرب.وتنقل عبر قناة تايم سبورت البث الارضي.

مشاهدة مباراةالمغرب وكوت ديفوار بث مباشر اليوم الجمعة 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين :

التكشيل المتوقع لمنتخب المغرب امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

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في خط الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط

في خط الهجوم: يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام المغرب

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو،

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

في خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

في خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

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