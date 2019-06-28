اونلاين | كورة لايف pLuS مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار Yalla shoot يلا شوت رابط المغرب وكوت ديفوار لايف بلس

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موعد وقنوات والمعلقين مباراة المغرب وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019

يواجه أسود الاطلب منتخب ساحل العاج ضمن منافسات كاس الامم الافريقية في الجولة الثانية المجموعة الرابعةعلى ملعب السلام وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة ماءا بتوقيت القاهرة والساعة السباعة مسءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت تونس وتنقل عبر قناة تايم سبورت البث الارضي وعبر قنوات بين سبورت ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTSستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مشاهدة مباراةالمغرب وكوت ديفوار بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين :

التكشيل المتوقع لمنتخب المغرب امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

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في خط الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط

في خط الهجوم: يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام المغرب

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو،

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

في خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

في خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

مشاهدة مباراةالمغرب وكوت ديفوار بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

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