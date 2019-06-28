اونلاين | مباشر المغرب LIVE Morocco Vs Ivory Coast | 28/6/2019 | Live Maroc Vs Cote D’ivoire – الكوت ديفوار : مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر المغرب LIVE Morocco Vs Ivory Coast | 28/6/2019 | Live Maroc Vs Cote D’ivoire – الكوت ديفوار : مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الان مشاهدة مباراة المغرب ضد ساحل العاج بث مباشر في بطولة كأس امم افريقيا 2019 (تغطية مباشرة) بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD بث مباشر يلا كورة أونلاين Yalla kora Online متابعة مباراة المغرب ضد ساحل العاج والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الامم الافريقية توتال مصر 2019.

ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو في المركز الاول برصيد ثلاثة نقاط جمعها من الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى بهدف واحد مقابل لا شيء بأداء غلب عليه عودة هيبة الإيفواريين بعد إعتزال الجيل الذهبي بقيادة تورية ودروجبا.

فيما يلعب منتخب المغرب المباراة من أجل حصد الثلاثة نقاط للوصول إلى الدور ثمن النهائي وحصد الفوز الثاني توالياً بعد تحقيق أسود الأطلس للإنتصار على منتخب ناميبيا بهدف مقابل لا شيء ويعول رينارد على خبرته ومعرفته بباطن الأمور في منتخب الأفيال.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الإيفواري المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: سيلفان جبوهو،

• خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

• خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

• خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرة عبر قتاني بي إن سبورتس إتش دي 1 وبي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المغربي جواد بده ويدير اللقاء تحكيمياً الحكم الكاميروني أليوم نيانت الذي أدار مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.

كما ستكون المباراة متاحة على القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

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Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

كورة ستار إتش دي تعمل على نقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى روابط أخرى مثل Yalla Kora يلا كورة و Kora Star كورة ستار بالإضافة إلى الرابط الام beIN SPORTS HD بي إن سبورتس إتش دي على الهواء مباشرةً جودة عالية وبدون تقطيع.

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