رياضة | لافتة رائعة من جماهير المغرب إلى مصر فى أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتة رائعة من جماهير المغرب إلى مصر فى أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة المغرب وكوت ديفوار لافتة رائعة من الجماهير المغربية الشقيقة إلى مصر التى تستضيف بطولة كأس الامم الأفريقية 2019. ورفعت جماهير المغرب فى مدرجات ملعب إستاد السلام ، لافته مكتوب عليها " مصر والمغرب شعب واحد ، رغم أنف اى حاقد ". وتقام حاليا مباراة المغرب وكوت ديفوار ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الامم الأفريقية ، والتى تقام علي ملعب إستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثانية. ويمتلك منتخب المغرب 3 نقاط يتقاسم بها صدارة المجموعة مع كوت ديفوار

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