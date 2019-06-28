رياضة | باريس سان جيرمان يحدد شرطه الأخير للسماح بعودة نيمار لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد شرطه الأخير للسماح بعودة نيمار لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشرط الأهم والأخير، من أجل السماح بانتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكره موقع "LeParisien" الفرنسي، فإنه بالرغم من إنّ المبلغ المطلوب في نيمار هو 300 مليون يورو، لكن نادي باريس مستعد ان يترك اللاعب مقابل شرط وحيد.

وأكد الموقع ان شرط باريس هو الحصول على 130 او 150 مليون يورو بـ الإضافة إلى وجود لاعبان في الإتفاق، وعلى ذلك فإن برشلونة مستعد لإدخال فيليبي كوتينهو في الصفقة، ولكن عثمان ديمبلي لا.