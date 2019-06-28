رياضة | نجم برشلونة يحضر مباراة المغرب وكوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يحضر مباراة المغرب وكوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد عثمان ديمبلي نجم برشلونة باستاد السلام لمتابعة مباراة المغرب وكوت ديفوار المقامة حاليا في قمة مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر ديمبلي أمس في ستاد الدفاع الجوي أيضا وتابع مباراة الجزائر والسنغال حيث تواجد فى مقصورة كبار الزوار وحرص على متابعة المباراة كاملة والتي انتهت بفوز الجزائر على السنغال بهدف دون رد.

وقال ديمبلي انه سيقضى اجازة في مصر لمدة اسبوع وسيحضر المزيد من مباريات كأس الأمم الأفريقية.