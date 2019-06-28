رياضة | كيربر تتأهل لنهائي بطولة إيستبورن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيربر تتأهل لنهائي بطولة إيستبورن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة رابعة الى المباراة النهائية لدورة إيستبورن الإنكليزية لكرة المضرب، الجمعة بدون أن تلعب اثر انسحاب منافستها التونسية أنس جابر بسبب اصابة في الكاحل الايمن.

وحرمت الاصابة جابر المصنفة 62 عالميا من متابعة مغامرتها على الملاعب العشبية الانكليزية بعد وصولها للمرة الأولى الى الدور نصف النهائي لإحدى الدورات في عام 2019.

وكتبت جابر في حسابها على موقع تويتر "انا اسفة لكني اجبرت على الانسحاب من نصف نهائي دوري ايستبورن لاصابة بكاحلي في مباراة الامس ضد اليزيه (الفرنسية كورنيه). آمل في أن أكون جاهزة للدور الاول في ويمبلدون. شكرا ايستبورن لهذه الدورة الرائعة".

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كما كانت المرة الأولى التي تحقق فيها جابر البالغة 24 عاما أربعة انتصارات متتالية بعد تأهلها الى نصف النهائي، منذ أن وصلت الى نهائي دورة موسكو في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حين حرمتها الروسية داريا كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

وتخوض كيربر (31 عاما)، التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين المقبل، ثاني نهائي لها هذا العام بعد خسارتها نهائي دورة إنديان ويلز الاميركية في آذار/ مارس الماضي.

وستواجه اللاعبة الالمانية، الساعية للفوز بلقبها الثالث عشر في مسيرتها، التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية وبطلة 2017 بعد فوزها على الهولندية كيكي برتنز الثالثة 6-1 و6-2.