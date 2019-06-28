رياضة | بعد إنتقاله لبرشلونة.. نيتو يقول وداعًا لفالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنتقاله لبرشلونة.. نيتو يقول وداعًا لفالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فالنسيا السابق والمنضم حديثًا لبرشلونة، يقول وداعًا للخفافيش.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قام الحارس البرازيلي بوداع ناديه فالنسيا عبر رسالة شكر في شبكة التواصل الاجتماعية.

وكتب نيتو، لاعب يوفنتوس وفالنسيا السابق، في رسالته: "أرحل ورأسي مرفوعا، ومع شعور بالوفاء"، ومن هذه اللحظة سوف يتكلم نيتو كلاعب برشلوني.