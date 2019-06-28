رياضة | أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل مع مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل مع مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي الان جريس المدير الفني لمنتخب تونس خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع مالي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال مدرب تونس : في البداية نحن راضون اليوم لعدم خسارتنا ، لايجب أن نكتفي بنتيجة التعادل وعلينا السعي في تحسين فرص التأهل في المباراة المقبلة

واضاف: منتخب مالي قدم أداء ومردود جيد واتوقع لهم النجاح مستقبلا ، لقد قمت اليوم بإجراء بعض التغيرات في التشكيل ونجحنا في الخروج بثاني افضل الخيارات بعد الفوز ماحدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل ، لايجب أن نلومه وعلينا التركيز في مباراة موريتانيا من الآن .

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وتابع: تحسنا كثيرا في الإلتزام التكتيكي عن المباراة الأولي وتداركنا أخطأ لقاء الافتتاح ، كأن يجب علينا التقدم بشكل أفضل أمام المرمى واستغلال انصاف الفرص .

وواصل: الأجواء المناخية واللعب في هذه تمام الساعة الرابعة والنصف في درجة حرارة عالية اثر بشكل سلبي على اللاعبين خصوصا في شوط المباراة الثاني .

وبسؤاله عن عدم مشاركة لاعب الزمالك فرجاني ساسي قال مازحا " اشكر الله انه لايوجد اكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري " لانه في هذه الحالة سأكون مضطر لاشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات وأضاف ان فرجاني ساسي عائد من إصابة ويحتاج الي تأهيل من اجل العودة لكامل مستواه .