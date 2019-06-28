رياضة | لاعب وسط برشلونة يقترب من الإنتقال إلى سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط برشلونة يقترب من الإنتقال إلى سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الإسباني دينيس سواريز، لاعب وسط برشلونة الإسباني، صار أقرب للإنتقال إلى سيلتا فيجو منه إلى فالنسيا، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه يمكن أن يتم إغلاق عملية انتقال دينيس سواريز إلى سيلتا فيجو ما بين 13 و 15 مليون يورو.

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ومن الجدير بالذكر ان سيلتا فيجو قدموا مبلغ 10 + 5 مليون يورو من أجل سواريز، لكن برشلونة يُطالبون بـ 15+ 2 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة بحاجة ماسة إلى البيع قبل 30 يونيو والآن في مكاتب كامب نو يرونه أقرب إلى ملعب بالايدوس.

وفي هذا السياق يؤكد كلا الناديين أنهما يسعيان لاتفاق في أقرب وقت ممكن، من أجل حسم مستقبل دينيس خلال هذا الصيف.