رياضة | تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان اقترب بشدة من الانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني مع بداية المحادثات بين برشلونة، وأتليتكو مدريد لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وأفادت تقارير اعلامية أن اجتماع بين ممثلي الفريقين عقد الأسبوع الماضي لمحاولة إنهاء المفاوضات حول اللاعب.

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وكان "جريزمان" أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد مايو الفائت بعد 5 سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق.

وسينخفض الشرط الجزائي لجريزمان مع الأتليتي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو فقط مع حلول 1 يوليو القادم، ويسعي برشلونة لضم اللاعب هذا الصيف.

ويحاول برشلونة تخفيض قيمة اللاعب بأقل من الشرط الجزائي بإضافة لاعب ضمن الصفقة، ويريد الأرجنتيني ديجيو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن برشلونة لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب.