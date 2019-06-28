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رياضة | ميسي يريد هذا الثنائي سويا في برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يريد أن يتعاقد فريقه مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والبرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويري ميسي أن ضم جريزمان ونيمار سيجعل من برشلونة فريقٍ لا يُقهر، خاصة بعد فشل الفريق في تحقيق لقب منذ عام 2015.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة  برشلونة تحركت بالفعل للتعاقد مع جريزمان من أتلتيكو مدريد، وفتحت الإدراة خطوط اتصال مع إدارة الروخي بلانكوس للحصول على خدمات النجم الفرنسي.

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