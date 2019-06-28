رياضة | أسطورة برشلونة يطالب بسرعة عودة نيمار

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أكد النجم الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا، أن اللاعب البرازيلي الكبير نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف سافيولا: "نيمار هو الآن في مرحلة التعافي، هو كان سعيدا جدا في برشلونة، واذا كان سعيدا في النادي الكاتالوني، يجب ان يعود إليه".

وواصل: "سيواجه المدرب اوقاتا صعبة اذا وصل جريزمان ونيمار معا، اللاعبان لديهما الكثير من الجودة، يجب ان يتكيف غريزمان، أما نيمار فهو يعرف الفريق، مع ميسي وسواريز ستكون هذه ميزة كبيرة".