رياضة | مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر (تغطية مباشرة) morocco vs cote d'ivoire يلا شوت Total Africa Cup of Nations

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شاهد بث مباشر لمباراة المغرب ضد كوت ديفوار اليوم الجمعة 28-6-2019 كورة لايف بث مباشر بدون تقطيع مباراة المغرب وكوت ديفوار على كورة أونلاين | يلا شوت | كول كورة، منتخب المغرب يبحث عن حسم تأهله لدور الـ16 عندما يلتقي مساء اليوم مع منتخب كوت ديفوار على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا 2019.

- مشاهدة يلا شوت مباراة المغرب ضد كوت ديفوار في أمم إفريقيا؟:

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على وسيلة سهلة لمتابعة المواجهة النارية بين المغرب وكوت ديفوار، حيث ستكون المباراة منقولة بشكل حصري اليوم الجمعة 28-6-2019 على قنوات bein sports، max hd1، بتعليق عربي (محمد الكواليني – رؤوف خليف)، كما ستذاع المباراة بين المغرب وكوت ديفوار عبر قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، كما يمكن متابعة البث المباشر للقاء علي الانترنت.

-كورة لايف موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار في أمم إفريقيا اليوم:

الحكم الكاميروني أليوم نيانت المكلف بإدارة مباراة المغرب وكوت ديفوار سوف يطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءًا 7:00 بتوقيت القاهرة، والثامنة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 على أرضية ملعب "السلام" الذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا.

- التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد ساحل العاج في أمم إفريقيا:

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الفرنسي هيرفي رينارد لن يجري تعديلات كثيرة في تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار حيث يتوقع أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: ياسين بونو - أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار

المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - نور الدين امرابط - مبارك بوصوفة - حكيم زياش -يوسف النصيري.

علي الجانب الآخر المدرب الوطني إبراهيم كامارا سيدخل مباراة المغرب بتشكيل مكون من: سلفين جبوهو - ونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه - فرانك كيسييه - سيري دي

ماكس جراديل - جان سيري - نيكولاس بيبي - جوناثان كودجيا

- كورة اون لاين live مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب ضد كوت ديفوار:

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