رياضة | موسى ماريجا الأفضل في قمة تونس ومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى ماريجا الأفضل في قمة تونس ومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019 فوز موسى ماريجا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب تونس أمام مالي بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة للبطولة.

وقدم ماريجا مستوى مميز مع منتخب مالي، حيث أربك دفاعات المنتخب التونسي، وساهم في تحقيق فريقه للفوز.

ورفع منتخب مالي رصيده للنقطة 4 في صدارة المجموعة ليقترب من التأهل لدور الستة عشر، كما رفع منتخب تونس رصيده للنقطة الثانية.